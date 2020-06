Kassisaba asumis kehtib piirkiirus 30 km/h

«Ohutute liikluslahenduste ja nende rakendamise tulemusena turvalisema linnaruumi loomine Kesklinna asumites on meie prioriteet. Koostöös linna transpordiametiga kaalusime põhjalikult võimalust viia ellu ettepanek, mis on korduvalt kõlanud kohtumistel Kassisaba elanikega – vähendada sõidukite piirkiirus kvartalisisestel teedel 30 kilomeetrini tunnis. See on nüüd liikluse rahustamise meetmena heakskiidu saanud ja Kassisabas ka kehtestatud,» teatas Kesklinna valitsus.