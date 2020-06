FOTO: Are Kudeviita Swedbank

Sõprade ühisest vaibaärist on natuke enam kui kümne aastaga kasvanud mitmekülgse tootevalikuga luksusbränd, mis avab esinduskauplusi Kanadas ja mis on rahulolevaid kliente leidnud üle maailma.

Tallinna südalinnas, Maakri kvartalis asub Eesti juurtega brändi Alpaka esindus, kus müüakse Peruust pärit alpakade hinnalisest nahast ning villast valmistatud luksuslikke rõivaid ja interjööritooteid.

Kuigi esindus on alles uus, ulatub brändi sünnilugu enam kui kümne aasta tagusesse aega. „Minu hea sõber Kristjan Sillaots läks Peruusse maailma avastama ja keelt õppima. Umbes aastaga sai ta keele suhu ja hakkas uurima, kuidas seal võiks raha teenida,“ kirjeldas Alpaka brändi saamislugu selle üks asutaja Are Kudeviita.

Õige pea avastaski Sillaots ühe erilise looma – alpaka. Ettevõtluspisikuga endised koolivennad otsustasid seepeale, et hakkavad müüma alpaka nahast vaipu. Kudeviita rõhutas, et nii nagu karusnaha tööstuses - pelgalt naha pärast - ühtegi alpakat ei kasvatata. „Nahk tuleb neilt loomadelt, kes on mägistes tingimustes loomulikult hukkunud.“

Esimesed vaibad võeti Eestis väga hästi vastu ning õige pea kasvas nõudlus ka teiste sisustustoodete järele. Kuna alpaka vill on seitse korda vastupidavam kui lamba oma, äärmiselt siidine ning sobib ideaalselt allergikutele ja Eestis kliimasse, hakati ettevõtjatelt aina enam küsima ka elustiilitooteid, näiteks salle, kampsuneid ja kindaid.

Tarbijale samm lähemale

Nii ongi sõbra Peruu seiklus Kudeviita sõnul tänaseks kasvanud päris arvestatavaks ettevõtmiseks. Vahepeal lisandus kolmaski lapsepõlvesõber Peeter Pappel ja Alpaka võttis suuna Eestist välja. Veidi enam kui kümne aasta jooksul on Alpakale kogunenud kliente üle 30 riigist, peamisteks eksportturgudeks on Saksamaa, Jaapan, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Holland. Lisaks on osaletud erinevatel messidel üle maailma.

Loorberitele pole siiski plaanis puhkama jääda ning brändi uueks eesmärgiks on Alpaka esinduskaupluste loomine. „Tänaseks on meie tootevalik kasvanud nii laiaks, et suudame terve poe oma toodetega katta,“ ütles Kudeviita. „Eestis on see hästi tööle läinud. Proovime seda korrata Kanadas ja kui see õnnestub, siis liigume ka Ameerika Ühendriikide turule.“

Esimene, ainult Alpaka tooteid müüv kauplus avati eelmisel aastal Montrealis. Tänavu on plaanis Kanadas avada veel kolm poodi: kaks Montrealis ja üks Torontos.

Usaldusväärne partner

„Alpaka ei ole kunagi tahtnud jääda Eestisse, vaid oleme pilgud suunanud välisturgudele,“ ütles Kudeviita. See on põhjus, miks ettevõte valis oma partneriks Swedbanki. „Tegemist on usaldusväärse partneriga, kellel on väga pikaaegne rahvusvaheline kogemus. Swedbankil on väga lai valik erinevaid teenuseid ja aastate jooksul on Swedbank väga hästi toetanud meid oma eesmärkide elluviimisel.“