Videointervjuu ⟩ Jürilo: Tanel Kiik ei ole mulle kordagi öelnud, et ma olen pidur

Teie ja ministri sõnavõtud on omavahel justkui vastuolus. Te ütlete, et olite üllatunud sellest, kui selgus, et usaldus on teise vastu katkenud. Kuidas sai see olla teie jaoks üllatus, kui signaale oli tulnud tegelikult juba pikalt? Ka peaminister on Postimehe otsesaates teinud terviseameti suunal kriitikat juba väga ammu.