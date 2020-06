GALERII ⟩ Eesti kaitseväelastele anti üle Prantsusmaa missioonimedalid

Prantsusmaa suursaadik Eestis Éric Lamouroux sõnul on medalitseremoonia Prantsuse riigi austusavaldus vapratele Eesti sõduritele, kes teenisid 2019. ja 2020. aastal mitme kuu vältel Malis. «Eestlaste roll on koostöös Prantsusmaa ja teiste liitlastega aidata Malit ja tervikuna Saheli piirkonna riike, kes seisavad silmitsi terrorirühmituste rünnakutega. Selle piirkonna tugeval destabiliseerumisel oleks tagajärjed kogu Euroopale,» lisas Éric Lamouroux. Tema sõnul just seistes solidaarselt selle piirkonna riikidega, tagame pikaajalises perspektiivis ühiselt Euroopa turvalisuse.

Medalid saanud Eesti kontingendi vanem kapten Raido Jõgi ütles, et tänu prantslaste sõbralikkusele saadi missioonil omavahel väga hästi läbi ning koostöö saavutamine oli seetõttu äärmiselt lihtne. «Me ei tundnud ennast kuidagi eraldatuna, vaid vastupidi, saime väga kiiresti osaks Prantsuse pataljonist, kelle alluvuses me teenisime. Prantslaste tunnustus on suur au ja usun, et see medal jääb kõikidele kontingendi liikmetele meenutama neid häid sõpru, keda me operatsioonil Malis kohtasime,» ütles kapten Jõgi.