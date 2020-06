Katri Raik: terviseameti juht julges Ratase väites kahelda

«Merike Jürilo astus tagasi, justkui omal soovil. Samas on valitsuse liikmed end piisavalt mõjusalt väljendanud, kinnitades, et temaga puudus usalduslik suhe. Veel eile sai proua Jürilo riigikogu saalis kriitika osaliseks,» meenutab Raik.

«Ühe fraktsiooni nimel peetud kõnest tuli välja, et terviseameti juht ei sobivat ametisse, kuna ta ise ei ole arst,» ütles Raik.

Jürilo elu läks Raigi sõnul kriisiajal kibedaks pärast seda, kui eriolukorra juht peaminister Ratas teatas, et maskid on sotsiaalne norm. «Terviseameti juht julges selles väites kahelda. Kas ameti juhile pole kahtlemine lubatud,» lisas Raik.

«Kõik me teeme vigu, neid tegi ka proua Jürilo,» lausus Raik, lisades, et ometi on ta ära teeninud tänu kriisiaegsete pingutuste eest.