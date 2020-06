Tühistatud reisiplaanid tekitasid soovi suveks kanad rentida

Lindude pidaja Ivar Dubolazov kirjeldas Reutersile, et eestlaste huvi on ennenägematu. «Ma ei mäleta sellist aastat, et nii palju oleks helistatud või tuntud huvi kanade osas, kalkunite, pärlkanade osas,» ütles ta ja lisas, et tegu oleks linnupidamise valdkonnas justkui buumiga.

19-aastane Markus rääkis, et koroonaviiruse tõttu tühistatud reisiplaanid tekitasid perele mõtte suveks kanad võtta. «Pandeemia tagajärjel said kõik suvised reisiplaanid ära tühistatud ning seetõttu otsisime koju natukene ekstreemsemat tegevust,» rääkis ta ja nii renditigi suveperioodiks viis kana.

Markus ja rendikanad. FOTO: JANIS LAIZANS/REUTERS/Scanpix Baltics

Päris tulihingelisteks linnupidajateks hakata ei tahetud, mistõttu otsustati kanad rentida Märjamaa talust Viirelind. «Rendikanade idee tundus hea, kuna kanad saab sügisel tallu tagasi anda ning see seob lahti suuremast pühendumisest ja ajakulust elutempo taastumisel,» selgitas Markus. Aprillis võetud kanad on renditud augustini ja mugaval rendil on oma hind. Mõte kanade ära andmisest on veidi kurb ka: «Nad on väga armsaks saanud,» kommenteeris noormees.

Üks viiest rendikanast, kellel nime ei ole. FOTO: Erakogu

Esmakordne linnupidamine on omamoodi õpetlik. «Kanade pidamise juures oli kõige üllatavam see, et kanade munevus sõltub väga palju nende vanusest, ilmastikust ja välistest faktoritest,» rääkis Markus ja selgitas, et välise faktorina võib ka luusiv kass oma rolli mängida. «Igapäevaselt tuleb kanakuuti koristada, kuna kanadele meeldib puhtus,» lisas ta.