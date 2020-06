Kiik peab selgitama puude määramisest loobumist diabeetikutest lastele

«Varem määrati esimest tüüpi diabeedi diagnoosiga lastele keskmine või sügav puue, sest nad vajavad päeval ja öösel täiskasvanu abi nii ravitoimingutes kui ka esmaabi, mis on tingitud madalast veresuhkrust,» ütles Riina Sikkut pressiesindaja teatel. «Nüüd ei pruugi lapsed enam puuet saada. Kuigi tegu on lapse jaoks tõsise kroonilise haigusega, mis põhjustab lähedastele suurt hoolduskoormust, siis diagnoosi alusel enam lastele puuet ei määrata. Sellega on samas seotud toetus, tugiteenused ning lapsevanema tasustatud lisapuhkepäevad.»