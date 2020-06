Üks Tallinna vanimaid jaanitulesid jääb tänavu ära

«Kuigi vabariigi valitsus loobus eile 2+2-reegli nõudest, siis avalikele üritustele jäävad nõuded kehtima, sealhulgas ka see, et avalike ürituse korraldamisel peab korraldaja tagama, et õues ei viibiks koos rohkem kui sada inimest. See on kahjuks Stroomi ranna jaanitule puhul võimatu,» ütles linnaosavanem Peeter Järvelaid.

Põhja-Tallinna linnaosa jaanituled said alguse juba ajal, kui praegust linnaosa nimetati Kalinini rajooniks, mis hõlmas Kopli, Kalamaja, Pelgulinna, Pelguranna, Väike-Õismäe, Kakumäe poolsaare, Tiskre, Rocca al Mare ja Harku järve ümbrust.

Kunagise linnaosavanema asetäitja Helle Nahko sõnul korraldatigi praeguse linnaosa esimesed jaanituled Õismäel Harku järve ääres. «See oli juba enne 1991. aastat, kui praeguse Stroomi ranna rajamisega ei olnud me veel algustki teinud. Otsisime kohta, mis ürituseks sobiks ja me ei soovinud üritust mere ääres korraldada,» ütles Nahko.

1950. aastate lõpuks oli Stroomi rand reostunud ning suplejatele suletud. Sadevee- ja heitvee kogumissüsteemide rajamisega 1980. aastatel paranes lahe veekvaliteet ning rand taasavati ametlikult 1996. aasta suvel.

«Olen uurinud, et milline võiks olla täpne esimese jaanitule toimumise aeg. Kõige tõenäolisem on, et ametlike jaanitulede korraldamist Stroomi rannas alustati ajal, kui hakati korrastama ka randa, ehk 1996. aastal, mis tähendab, et tegu on üle 20-aastase traditsiooniga,» nentis linnaosavanem.