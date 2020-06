KAART ⟩ Maa-amet pani Vabadussõja monumendid kaardile

Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja Sulev Õitspuu ütles, et tänavu viiruseohu tõttu Kaitseliidu võidupüha paraadi ja maakaitsepäevi ei toimu. «Seega otsustasime huvilistele pakkuda Eesti Vabadussõja monumentide virtuaaltuuri,» märkis Õitspuu.

Kaardirakenduses on monumentidele lisatud infopäring, kus on link kaldaerofotodele, et pärast asukoha kindlaks tegemist saaks monumenti linnulennult vaadata.