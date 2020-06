Riigipöörajad tulid Kadrioru lossi ette, et nõuda valitsuse vahetust. Hinnanguliselt kogunes Kadrioru lossi ette 6000-7000 inimest. Kuigi Kadrioru lossi ette kogunesid enamaltjaolt riigipöörde toetajad, on salvestise alguses kuulda, kuidas rahva seast hüütakse «Elagu Eesti Vabariik!». Helisalvestise lõpus on kuulda, kuidas osa inimestest hakkab laulma Eesti hümni. Lisaks Pätsile on salvestisele jäänud mikrofoni rääkinud riigipöörajate esindaja. Mõnedel andmetel on see mees rätsepatööliste ametiühingu esindaja August Pärn.