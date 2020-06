Politseinikud aitasid kaldale tuulega merele kandunud aerusurfarid

Teade mere peale läinud ja tuulega kaldast liiga kaugele kandunud aerusurfaritest tuli häirekeskusele täna kella 12.17 ajal. Sündmusele reageerisid PPA kaater ning Pirita päästekomando, mis tõid kaldast umbes kilomeetri kauguselt ära kokku kümme inimest, nende seas kaheksa last ja kaks täiskasvanud treenerit. Neli last said ise kaldale. Enamik merele läinud lastest olid 14-aastased. Kiirabi vaatas kõik 14 inimest üle, õnneks oli nendega kõik korras.

Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Kaja Rand rääkis, et seltskonna sõnul oli merele minek planeeritud sünnipäevapeo raames. «Merele läksid kaks treenerit kaheteistkümne lapsega, kuid nad sattusid tuule kätte ning vesi hakkas neid rannast kaugemale kandma,» rääkis Rand. Rand lisas, et suurem osa seltskonnas olnud lastest läksid aerusurfi ehk SUP lauaga sõitma esimest korda elus.