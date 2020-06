FOTOD JA VIDEOD ⟩ Laagna tee avariile lisandus teine hukkunu, prokuratuur kaalub BMW juhi vahistamise taotlemist

Laupäeval kella 18.38 ajal tuli häirekeskusele teade raskest liiklusõnnetusest Tallinnas Laagna teel, kus kokku põrkasid neli sõiduautot.

Autodes oli kokku kaheksa inimest, nendest viga sai viis. 20-aastane BMW juht oli autos üksinda toimetati haiglasse kontrolli. Fordis oli kokku kaks inimest, autot juhtinud 39-aastane mees ja 34-aastane naine, kes mõlemad said viga ja viidi haiglasse ning kus täna pärastlõunal Fordi juht saadud vigastustesse suri.

Volvos oli samuti kaks inimest, autot juhtinud 54-aastane mees ja kaasreisija 57-aastane naine, kes toimetati haiglasse. Volvos olnud naine on raskes seisundis.

Koos õnnetuses hukkunud 61-aastase naisega bussiootepaviljonis olnud 32-aastane naine sai samuti viga ja on haiglas. Toyotas olnud kolm inimest õnnetuses viga ei saanud.

Praeguseks on teada, et 20-aastane mees sõitis sõiduautoga BMW tagant otsa ees liikunud sõiduautole Volvo. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Volvo vasakule haljasalale ja BMW paremale vastu esimeses sõidureas sõitnud Fordi ning seejärel läbi bussiootepaviljoni. Ford omakorda paiskus vastu ees liikunud Toyotat.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Raavo Järva ütles, et õnnetuse üksikasjad selgitatakse uurimise käigus, kuid kogutud tõendid viitavad sellele, et õnnetusele eelnes BMW kihutamine. «Politseile tuli mitmeid vihjeid, et õnnetusse sattunud BMW-d nähti juba eelnevalt Tallinna linna vahel kihutamas,» sõnas Järva.

Järva rääkis, et möödunud ööpäeva traagilised liiklusõnnetused on meilt võtnud mitu inimelu ja toonud hulgaliselt vigastatuid. «Mitmes Eestis eile juhtunud õnnetuses mängis olulist rolli nii liigne sõidukiirus kui ka alkoholi tarvitanuna rooli istumine. Arusaadavalt panevad saabunud suvised ilmad inimesi üle Eesti rohkem liikuma ning seda kindlasti ka eesootaval jaaniajal. Politsei soov on, et kõik teele asunud inimesed ka turvaliselt kohale jõuaksid. Kui plaanis on peod ja istumised, tuleb igal juhul seltskonnas kokku leppida, kes on kaine autojuht,» rääkis Järva.

Samuti rõhutas operatiivjuht, et liigeldes tuleb alati pigem natuke rohkem aega varuda, sest kiirustamine võib kaasa tuua traagiliste tagajärgedega õnnetuse. «Kiirustamisel, mis suurendab hooletust ja tähelepanematust, ning mis veel hullem – hullumeelsel ja vastutustundetul kihutamisel – võivad olla tagajärjed, mida lihtsalt ei ole võimalik tagasi pöörata,» lausus Järva.

Järva lisas, et autojuhtidel tuleb keskenduda vaid liiklusele ja ohutult ühest kohast teise jõudmisele. «Iga piirkiirusest kiiremini sõidetud kilomeeter on tegelikult oht nii autojuhile endale ja ka teistele liiklejatele. Politseinikud on juba praegu ja ka pühade ajal väljas täiendatud jõududega, et rahustada liiklust ja kontrollida autojuhtide kainust. Viimase ööpäeva sündmusi arvesse võttes planeerime pühade perioodil liiklusturvalisuse tagamiseks veelgi rohkem patrulle,» ütles Järva.