FOTOD JA VIDEOD ⟩ Laagna teel toimunud raskes liiklusõnnetuses hukkus jalakäija

Laupäeval kella 18.38 ajal tuli häirekeskusele teade raskest liiklusõnnetusest Tallinnas Laagna teel, kus kokku põrkasid neli sõiduautot.

Õnnetuses on üks hukkunu ja kuus kannatanut, sealhulgas raskelt vigastatuid.

Liiklusõnnetuses osalesid sõiduautod BMW, Volvo, Toyota ja Ford ning kõik autod sõitsid suunaga linnast välja Mustakivi silla poole. Põhja prefektuuri operatiivjuht Raavo Järva rääkis, et praegu on alles selgitamisel, kuidas õnnetus täpselt juhtus.

«Praeguseks kogutud info viitab, et esimesena sõitis BMW otsa Fordile, kuid milline oli edasine sündmuste käik, on alles selgitamisel,» rääkis Järva. Järva lisas, et sündmuskohal praeguseks kogutud tõendid annavad politseile alust arvata, et BMW kiirus võis olla lubatust suurem.

Autode kokkupõrke tagajärjel hukkus sündmuskohal jalakäija, bussipeatuses seisnud naine. Õnnetuses vigastatuid oli kuus, sealhulgas kõik autodes olnud viis inimest ja bussipeatuses surma saanud naise läheduses seisnud inimene. Tema seisundi kohta praegu täpsemat infot ei ole.

BMW-s ja Toyotas oli mõlemas üks inimene, kes mõlemad said kergemaid vigastusi ja viidi haiglasse kontrolli. Fordis oli samuti üks inimene, kes sai raskelt viga ja viidi haiglasse. Volvos sõitsid kaks inimest, kellest üks on raskes seisus haiglas. Volvos olnud inimestega oli kaasas ka koer, kes õnnetuspaigast ära jooksis, kuid varjupaiga töötajatel õnnestus ta kätte saada. Kas ja kui raskelt loom viga sai, ei ole hetkel teada.

Asjaolude selgitamise käigus on ilmnenud, et BMW-d juhtinud mehel ei ole juhtimisõigust. Samuti on teada, et selle sama BMW-ga on varem korduvalt pandud toime liiklussüütegusid, kuid neid ei ole toime pannud täna õnnetuses osalenud autojuht. Täna BMW-ga sõitnud juhti on liiklussüüteo eest viimati karistatud kolm aastat tagasi.

Kõigi autot juhtinute võimalik joove on selgitamisel, kuid praeguseks on teada, et BMW juhil alkoholijoovet ei olnud. Tema võimaliku narkojoobe selgitab ekspertiis.

Juhtunu üksikasjade selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust, mida juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.