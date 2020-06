Pirital hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur

Ida-Harju patrulltalituse välijuht Vjatšeslav Šatalov kirjeldas, et esialgsetel andmetel hakkas Opel Astrat juhtinud 74-aastane mees sõitma kõrvalteelt peateele, olles veendunud, et peateel ühtki sõidukit ei ligine.

«Selle õnnetuse täpsemad üksikasjad on selgitamisel, kuid esialgsetel andmetel võis mootorratturile saatuslikuks saada teisele juhile nähtamatuks jäämine ja seda mootorratturi liikumiskiiruse tõttu. Autoroolis olijal on mootorratturit raske märgata selle väikeste gabariitide tõttu ning olukord on veelgi keerulisem, kui rattur läheneb suure kiirusega. Palume mootorratturitel arvestada, et isegi piirkiirusel sõites on teel ohte, mida teised ja te ise ei pruugi märgata,» kommenteeris politsei välijuht.