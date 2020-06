Põlluaas: meie ülesanne on hoida ja kaitsta seda imeilusat maad

Põlluaas avaldas kindlust, et me saame kõikidest raskustest üle ka tulevikus, sest eestluse aated on sügaval meie südametes. «Võideldes ükskõik kui osava või ülekaaluka vaenlasega, jääb lõpuks alati peale see, kes tõstab kõrgele moraali põhimõtted, kaitseb oma peret, maad ja rahvast. Tähtis on tahe – vabadusetahe, isamaa kaitsmise tahe, tahe olla ja jääda peremeheks omaenda kodumaal. Meil on see tahe!» ütles ta.