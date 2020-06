Fotod ja video ⟩ Laagna surmaavarii põhjustanud noormees astus kohtu ette

Kui teemaks tõusis asjaolu, et Khalilovi juhitud BMW sõitis 200 kilomeetrit tunnis, märkis noormees, et ta ei vaadanud spidomeetrit, vaid ees sõitnud autosid, samas kinnitas ta, et 200 kilomeetrit tunnis tema BMW kiirus siiski olla ei saanud.

Khalilovi kaitsja Indrek Põder rõhutas aga, et õnnetuse puhul tuleb hinnata kõigi osapoolte käitumist, viidates asjaolule, et avariis osales kokku neli sõidukit. Kaitsja hinnangul võis õnnetuse põhjustada hoopis Volvo juht, kes reastus teiselt kolmandale reale, veendumata manöövri ohutuses ja keeras Khalilovi BMW-le ette.

Ühtlasi märkis kaitsja, et prokurör on esitanud vahistamistaotluse hilinemisega. Nimelt algas Khalilovi kinnipidamine kaitsja hinnangul siis, kui ta viidi laupäeval kell 19 haiglasse, kus ta viibis kahe politseiniku järelevalve all. Samas on vahistamistaotluse esitamiseks aega 48 tundi.