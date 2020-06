Ööpäevaga lisandus üks positiivne koroonatesti tulemus

23. juuni hommiku seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi kuus inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglates Covid-19 haigusjuhtum lõpetatud 385 haigusjuhtumit 372 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1771 inimest. Neist 1354 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (76,5%), 417 inimese puhul (23,5%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, s.t ootab tervenemise kinnitamist.