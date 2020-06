GALERII ⟩ Lõkkepatrulli jaanipäev: tuli elektriliinide all, põlev prügikast ja salajane plastprügi põletamine

Raasiku vallas Kullil tegi lõkkepatrull kolm peatust - otsustati asja lähemalt uurida. Esimesel korral paistis autoteelt, et suur lõke on jäetud järelevalveta. Kui päästjad kohale jõudsid, siis selgus, et lõkke peremees on lähedal ning jälgib jaanituld. Ent päästjad märkasid, et lõkkele visatavate puidu kõrvale on mees tassinud ka plastprügi. Päästjad palusid plastprügi mitte ära põletada.