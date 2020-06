Helle-Moonika Helme: Aivar Mäe teemaga võiks edasi minna prokuratuur, nagu oli Marti Kuusiku puhul

Helme ei olnud enne Eesti Ekspressi artiklit kuulnud Rahvusooper Estonia mitme endise ja praeguse töötaja süüdistustest, et juht Aivar Mäe on neid alandanud ja ahistanud. «See tuli nagu välk selgest taevast,» tunnistas Helme.

Nõukoguga ei ole ükski artiklis rääkinud töötajatest ühendust võtnud. Ka nõukogu pole omavahel pärast esmaspäeva suhelnud, kokku tullakse reedel, et asjas selgust saada. «Ei ole nõukogu liikmetega suhelnud rohkem kui Tarvi Sits (kultuuriministeeriumi kantsler ning Estonia nõukogu liige - toim) saatis erakorralise kutse. See on nii sensitiivne teema, et ei hakka tagaselja aruatama – saame reedel kokku ja siis vaatame,» lausus Helme.

Kas teatril on ka eeskirjad või toetusmehhanism, et töötajad, kes tunnevad, et neid ahistatakse või alandatakse, teaksid, kuhu pöörduda? «Minu teada mitte,» vastas Helme ja lisas, et on Aivar Mäele varem rääkinud, et oleks vaja mõelda sellele. «Aivar Mäe on ise rääkinud avalikult, kuidas ametiühingud on talle vastukarva. Ma ka ei ole nende fänn, kuid ma olen öelnud komisjonis, et ikkagi peaks mõtlema, et oleks suhtekorralduslik institutsioon, kes lahendab arusaamatusi ja probleeme loovinimeste ja juhtkonna vahel,» selgitas ta. Tema sõnul ei liiguks siis ka probleemid majast välja.

Helme meenutas, et enne Mäe ajastut Estonias olid teatri loovgruppidel usaldusisikud, näiteks kooril ja orkestril. «Kui need asjad lähevad majast välja, siis on juba probleem ja ma arvan, et väga tugev suhtekorralduslik probleem.»

Helle-Moonika Helme sõnul on Mäe vägagi efektiivne juht, kes on napi rahaga hoidnud teatrit töös ning saanud ka miniremonte tehtud, lisaks uuendada vajalikke tööriistu, näiteks noodipulte. «Ega seegi ole kerge,» märkis Helme. «Töö inimestega on teine asi. See, et see nii välja purskus avalikkuse ette, tähendab, et kusagil on midagi tegemata jäetud,» lisas ta.

Keegi teatrijuhi tooli ei jahi

Skandaali puhkemisest alates on liikunud jutud, et keegi soovib Aivar Mäe ametikohta endale. «Seda kohe kindlasti ei ole ma kuulnud ning seetõttu tuligi see kõik nagu välk selgest taevast, see pole juhitud ettevõtmine,» märkis Helme, kes ei lugenud sellised vihjeid välja ka endiste ja praeguste töötajate väljaütlemisest.

«Kui tekib vastutuse võtmise probleem, siis on see probleem tervel kultuurimaastikul – kes võiks teda asendada, sest ta on on efektiivne juht ja muusikamaailma tunneb läbi-lõhki,» rääkis Helme.

Helme arvates võiks teemaga edasi tegeleda prokuratuur, samamoodi nagu ka eelmisel aastal Marti Kuusiku juhtumi puhul, kui algatati pärast artiklit uurimine. «Meil on ikkagi õigusriik ja see on õiguskaitseorganite probleem,» lisas ta.

«Väga keeruline on kannatanutel minna ajakirjandusse ja veel raskem on minna kohtusse sellega. Kogu seda juhtumit ongi keeruline lahendada,» nentis Helme. Tema sõnul peaksid just seetõttu sellega tegelema õigusorganid, sest kui siin taga on midagi, siis tuleb sellesse suhtuda nii, nagu peab. Samas, kui jutud kinnitust ei leia, siis saab teine pool öelda, et teda on alusetult süüdistatud.

«Kui tekib vastutuse küsimus, siis peab see olema väga kindlalt tõendatud. Me ei saa #metoo-asja nõukogus teha – siis me lihtsalt tambime inimese mutta ja rikume tal terve elu ära,» selgitas ta.

Mäe kui institutsioon

«Aivar Mäe on isiksusena terve institutsioon. Jah, teatris on suht vabameelne seltskond ja ülemeelik meeleolu teinekord – esietendused ja lõpupeod –, aga on suur vahe, kas vabameelsus on loomingulises kollektiivis omavahel või ei,» rääkis Helme. Tema arvates peaks suure ettevõtte juht või teatrijuht olema vaoshoitud.

Reedese erakorralise nõukogu koosoleku tulemusi ta ette ei oska arvata. «Ma ei tea üldse, kuhu see protsess välja jõuab. Kui keegi väidaks, et ta teab, siis ma küll ütleksin, et see on infooperatsioon,» ütles Helme.

Eesti Ekspress kirjutas sel nädalal, et mitu endist ja praegust rahvusooper Estonia naistöötajat hindab direktor Aivar Mäe käitumist nendega alandavaks ja ahistavaks, Mäe sõnul on tegemist kontekstist rebitud episoodide ja pahatahtliku laimuga.

Rahvusooper Estonia nõukogu arutab teatrijuhi kohta esitatud ahistamissüüdistusi reedel.