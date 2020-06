Näiteks Šveitsis, kus Baseli Ülikooli ja ETF Zurichi koostöös mõõdeti liiklemisvahendite kasutamist tuhandate inimeste poolt avastati, et jalgrattaga liiklejate arv kahekordistus samal ajal kui nii jalakäijate, autoga sõitjate kui ka ühistranspordi kasutajate arvud kahanesid. Ka Ameerikas on hakatud aktiivselt ühistranspordile alternatiive otsima.

Seda kinnitab ärikinnisvaragigandi JLL läbi viidud uuring , kust tuleb välja, et suisa 34% varem ühistransporti töölkäimiseks kasutanud inimestest otsivad nüüd muid lahendusi. See tähendab vaid üht – tõuksid ja jalgrattad saavad aina populaarsemaks. Ent kuhu neid sõidust vabal ajal jätta?

Kõigile on teada, et oma truud sõiduvahendit ei tasu järelevalveta jätta, sest kohe on jaol pikanäpumehed. Kuid, mida siis teha, sest pidevalt ratast kontorisse või korterisse tassida pole kerge ja sageli lubatudki? Ka rataste ja muude suurte asjade hoiustamine koridoris on Päästemeti poolt keelatud ning klassikalised rattaparklad ja -lukud pole varguskindlad.