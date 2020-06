VIDEO JA BLOGI ⟩ Kaljulaid jättis välja kuulutamata välisteenistuse seaduse muutmise seaduse

Tegemist on valitsuse algatatud seadusega, mille eesmärgiks on tugevdada Eesti välisteenistust, muuta see kaasaegsemaks ning korraldada välislähetustel olemist. Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond tegid ettepaneku, et välislähetuses oleva diplomaadiga kaasasoleva abikaasa õigusi laiendatakse ka elukaaslasele, võimaldades talle abikaasatasu maksmist.

Muudatusettepaneku osas küsiti arvamust ka õiguskantslerilt, kes juhtis tähelepanu põhiseadusest tulenevale perekonna põhiõigusele, mis kaitseb perekonnaliikmete õigust hoida perekondlikke sidemeid ka nende kõige laiemas tähenduses. Teisisõnu, tunnustades abielu institutsiooni erilist tähendust põhiseadustes ja seadustes, ei tähenda see, et pereliikmetele ette nähtud tagatised tuleks keelata kooselulepingu sõlminud partneritele, mistõttu diplomaatide pereliikmetele ette nähtud sotsiaalsed tagatised peavad laienema registreeritud elukaaslastele.

Väliskomisjon toetas pikaajalises välislähetuses töötava teenistuja registreeritud elukaaslasele samade sotsiaalsete tagatiste andmist, kui seadusega on ette nähtud abikaasale.

«Riik peab soosima perekonna pikaajalisse välislähetusse kaasaminemist, kuna perekond tagab teenistujale loomuliku sotsiaalse keskkonna, mis avaldab omakorda positiivset mõju teenistuja tööle ja Eesti diplomaatiale tervikuna,» selgitas eelnõud tutvustanud väliskomisjoni asejuht Marko Mihkelson juuni alguses.

Lisaks kiitis komisjon heaks muudatuse pikendada diplomaatiliste passide kehtivusaega.

Eelnõu pidi jõustuma 1. augustil 2020.

Eelnõu teisel lugemisel tekitas küsimusi just abikaasa õiguste laiendamine elukaaslasele. «Eestis on olnud ja on peresid, kus täiskasvanud elavad koos, neil on ühine majapidamine, neil võivad olla lapsed, kuid inimesed ei ole abielus. Ja sellisel juhul on nii Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kui Reformierakonna hinnangul põhjendatud lähetuses kaasas oleva elukaaslase võrdne kohtlemine lähetuses kaasas oleva abikaasaga. Jah, loomulikult tähendab see seda, et sarnased hüved laienevad ka samast soost partneritele. Ja ka see on õige põhimõte, sest kõiki peresid tuleb kohelda võrdselt,» selgitas sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid.

EKRE liikme Anti Poolametsa sõnul on aga tegu «samasuguse pseudoprobleemi tõstatamisega nagu kooseluseaduse läbisurumisel». Ta meenutas, et ehkki kooseluseadus on vastu võetud, siis rakendusaktid mitte. «Kõige halvem praktika on pooliku seaduse sokutamine tagaukse kaudu õiguskorda,» sõnas Poolamets.

Reformierakondlase Valdo Randpere sõnul seab praegune seadusandlus välisministeeriumi jaburasse olukorda. «Inimesed, kes lähevad välislähetusse – seda on välisministeeriumi inimesed ise öelnud –, mõned on jõudnud niikaugele, et nad abielluvad enne minekut ja lahutavad pärast sealt tulekut, lihtsalt sellepärast, et Eesti seadus ongi täpselt niisugune, nagu ta on, et ta nõuab, et inimesed oleks abielus, selleks et koos elavatele inimestele kehtiksid samad soodustused. See ei ole väga mõistlik mõtteviis ja see ei saa olla kuidagi mingi traditsioonilise perekonna kaitsmine, et me sunnime inimesi abielluma, ainult selleks, et saada seaduse silmis võrdset kohtlemist, ja peale seda sunnime neid lahutama, kuna armastust võib-olla ei olnudki nii palju või vähemalt ei tahetud olla seaduslikus abielus, aga oleks tahetud olla võib-olla registreeritud kooselus,» selgitas Randpere.

Ehkki komisjonis leidis opositsiooni ettepanek toetust, siis saalis hääletati see häältega 37:50 maha. Isamaa liige Mihhail Lotman, kes komisjonis opositsiooni muudatust toetas, leidis hiljem, et Eestis ei ole registreeritud kooselu samas staatuses nagu abielu, kuna kooseluseaduse rakendusaktid pole vastu võetud.