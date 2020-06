Seeder Kaljulaidi otsusest: on selge, et abielu institutsiooni tuleb põhiseadusega kaitsta

President jättis täna välja kuulutamata välisteenistuse seaduse muudatused põhjendusega, et abielu ja kooselu ei käsitleta võrdsetel alustel. Seederi hinnangul aga suurendab see veelgi vajadust määratleda abielu põhiseaduses.

Tema sõnul on tõsine mõttekoht, et aastakümneid kehtinud välisteenistuse seadus, mis on võimaldanud abikaasadele täiendavaid hüvesid, on nüüd täiesti ootamatult presidendi arvates põhiseadusevastane. «Selle otsuse valguses on selge, et tuleb astuda konkreetseid samme abielu institutsiooni kaitseks,» kirjutas Seeder Isamaa pressiteate vahendusel.

Seederi sõnul on traditsiooniline perekond ühiskonna alustala. «Tegemist on väärtuspõhise küsimusega, mis tuleneb abielu institutsiooni pikast ajaloost ja traditsioonist. See on stabiilseim ja levinuim kooseluvorm, mida riigil tuleb väärtustada. Isamaa initsiatiivil on Eesti maksupoliitikat täiendatud mehe ja naise vahelist abielu toetavate regulatsioonidega. Abielu määratlemine põhiseaduses näitaks, et riik hindab ja toetab tugevat perekonda ja abielu institutsiooni ning looks selguse Eesti seadusandluses.»