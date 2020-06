Libatse teelõigul hakatakse katsetama eraraha kaasamist

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles ERRi raadiouudistele, et konsultanti katsutakse leida juulikuuks ning koos konsultandiga hakatakse ette valmistama PPP hanget Libatse lõigule. «Kui konsultant on leitud, siis selguvad järgmised tähtajad,» märkis ta. Aasa sõnul näitab analüüs, et lõiku on võimalik nii riigieelarvest rahastada kui ka koostöös erasektoriga üles ehitada.