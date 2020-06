Kriisi mõjud: palk langes 15% töötajatel

Kui eelmisel kevadel oli põhipalk aastaga langenud vaid 3% vastajatel, siis tänavu oli palgalangust ainuüksi aasta algusega võrreldes tundnud juba 15% töötajatest. Põhipalga languse põhjus on enamiku töötajate (70%) hinnangul eriolukorrast tingitud piirangute mõju tööandja tegevusele. Lisaks tõi pea iga viies vastaja (24%) välja, et töötasu langetati töökoormuse vähenemise tõttu.

Põhipalga langus oli enamasti 21–30% ja seda mõjutas tõenäoliselt suuresti ka töötasu hüvitise meede, mille üks tingimus oli töötasu või töökoormuse vähendamine minimaalselt 30% võrra. Eelmisel kevadel oli põhipalk vähenenud sagedamini 20% või rohkem ja see oli enamasti tingitud töökoha vahetamisest ning teise organisatsiooni tööle minekust.

«Palgalangust mõjutab ka töötajate hirm oma töökoha kaotuse pärast, mistõttu ollakse rohkem valmis nii töökoormuse kui ka töötasu vähenemiseks. Uuringu tulemustest selgub, et enamik töötajatest (66%) oli mõelnud töökoha kaotuse peale, kümnendik (11%) mõtles sellele sageli. Selline olukord on andnud tööandjatele töökorralduse ja töötasude muutmisel selge jõupositsiooni, mida lisaks stimuleeris töötasu hüvitise meede,» kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Tööportaali CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt lisas, et tervisekriisi alguses kadus Eesti tööturult suur osa tööpakkumistest, mis tekitas töövõtjates ebakindlust uue töö otsimisel, sest senise töökohaga samaväärse töö leidmine võis osutuda keeruliseks. «Tööpakkumiste arv hakkas enamikus sektorites maikuus kiirelt taastuma ja pakutavate ametikohtade arv on kasvanud ka juunis. Seega on töö leidmise võimalused lähikuudel võrreldes märtsi- ja aprillikuuga märkimisväärselt paranenud.»