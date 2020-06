Erakätes maakonnalehed paluvad ellujäämiseks toetusfondi loomist

«Covid-19 kriisi ajal said suurima majandusliku hoobi just maakonnalehed, keda paraku ka riigi pakutud toetusmeetmed aitavad kõige vähem. Selle põhjuseks on juba eelmise kriisi järel miinimumini viidud töötajate arv, aastate jooksul langenud reklaamimaht ja -käive ning kohalike omavalitsuste väljaantavate teabelehtede konkurents,» sõnati pöördumises.

«Erakapitalil põhinevate maakonnalehtede töötajate keskmine palk 2019. aastal oli 1087 eurot ja väljaannete reklaamikäive oli kokku 3,6 miljonit eurot. Nii mõnedki väljaanded on aastaid olnud väikeses kahjumis, kuid tegevust siiski jätkanud. Pärast kriisi on tegevuse lõpetanud üks piirkondlik leht, Põltsamaa Teataja, ja veel paar kaalub tegevuse lõpetamist,» kirjutati pöördumises.

Kirjas tõdeti ka, et majandusraskusi on süvendanud reklaamiraha üldine liikumine rahvusvahelistele digiplatvormidele nagu Google ja Facebook, ja kohalike omavalitsuste teabelehtedesse, kes avaldavad reklaami tasuta või turuhinnast soodsamalt. Näitena toodi Rootsi, kes on kriisi ajal toetanud 50 miljoni krooniga regionaalseid väljaandeid. Läti ja Leedu lõid sarnase toetusfondi juba enne kriisi.

Erik Gamzejev: riik pole suutnud turul ausat konkurentsi tagada

Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejevi sõnul ei peaks ajalehed riigilt toetust vajama, kuid seda juhul, kui neil oleks võimalik tegutseda ausa konkurentsiga turul.

«Kuna aga riigivõim pole suutnud tõkestada avaliku raha eest ilmuvates ja tasuta levitatavates munitsipaallehtes reklaamimüüki ning lisaks tegutsevad Eesti reklaamiturul maksuvabalt globaalsed internetihiiud, siis on selle olukorra tasakaalustamiseks hüvitised põhjendatud. Ka näiteks põllumajandustoetused on ju olemuslikult üks kaitsevahend turumoonutuste eest. Kilpe Eesti meediaturu kaitseks ebaausa konkurentsi eest on otsitud aastaid, kuid ilmselt ei rakendu need veel niipea. Kahjud on sellises turuolukorras paraku juba tekkinud ja need jätkavad kasvamist,» sõnas ta.

«Peale selle, et maakonnalehed kajastavad ja talletavad kohalikku elu ning jälgivad ajakirjanduse eetikakoodeksist tulenevalt kriitiliselt kohaliku poliitilise ja majandusliku võimu teostamist, on nad kohapeal ka arvestavad tööandjad ja maksumaksjad. Kui munitsipaallehed kulutavad maksumaksja raha, siis maakonnalehed täidavad oma tegevusega riigi- ja kohalikku eelarvet,» rääkis Gamzejev. Ta tõi näitena Põhjaranniku, kus on üle paarikümne töökoha ja tänavu esimeses kvartalis teenis riik ajalehe tegevusest maksudega ligemale 50 000 eurot.

Gamzejev lisas, et maakonnalehed aitavad kojukandeteenust ostes üleval hoida ka riigiettevõtte Eesti Post (Omniva) postiljonide võrku - kui ajalehti postkastidesse kanda ei tuleks, läheks selle võrgu ülalpidamine riigile veelgi kulukamaks.