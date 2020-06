Estonia nõukogu: Aivar Mäe läheb puhkusele, tema töösuhte osas ei ole otsust tehtud

Nõukogu esimees Arne Mikk sõnas pressikonverentsil, et kuigi teatri tavad ongi tavapärasest veidi vabameelsemad, siis Mäe vastu esitatud süüdistusi Estonia tolereerida ei saa. «Aivar Mäe on läbi aegade olnud väga teatraalne ja tugev isiksus. Ta on lõpuks aru saanud, et muutuvas ajas ei ole uus generatsioon paljusid tema nalju vastu võtnud. Arvan, et ta on aru saanud, et tema käitumismaneer peab totaalselt muutuma.»