NATO: Balti riigid ja Poola on Kirde-Euroopa kaitse keskses rollis

«Balti riigid ja Poola on Kirde-Euroopa kaitse seisukohast oluline ja keskne piirkond, minu esimeseks välisvisiidiks oli see loomulik valik,» ütles kindral Vollmer.

«Eesti reservteenistuse süsteem koos viimastel aastatel korraldatud välkõppustega on muljetavaldav ja tõhus ning kinnitab, et Eesti on valmis end kaitsma kui ka panustama kollektiivkaitsesse. Tänan Eesti kaitseväge nende olulise panuse eest NATO lahingugrupi toetamisel, samuti panuse eest NATO kiirreageerimisjõududesse, õhuturbesse ning Afganistani Resolute Support operatsiooni. See kõik demonstreerib kollektiivkaitse valmidust, mis on üheks NATO alustalaks,» ütles Vollmer.