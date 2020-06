Fauci: mitmes USA osariigis on koroonaviirusjuhtude arv tõusuteel

«Me seisame silmitsi tõsise probleemiga teatud piirkondades,» ütles Fauci ja lisas, et ehkki mitmes osariigis on olukord tunduvalt parem mõnest teisest, on kogu riik omavahel üksteisega seotud ning oht haigusse nakatuda võib uuesti kõikjal suureneda.

«Inimesed nakatavad teisi ja lõpuks võid nakatada kedagi, kes on haavatav,» ütles Fauci. «See võib olla kellegi vanaema, vanaisa, kemoteraapias käiv onu või keegi, kes saab kiiritust või kemoteraapiat, või ka laps, kel on leukeemia.»

«Me oleme kõik selles asjas ühiselt sees ning ainus viis, kuidas me saame seda lõpetda, on lõpetada see koos.»

Fauci rääkis esimest korda kahe kuu jooksul peetud COVID-19 teemalisel pressikonverentsil, mille on andnud riiklik kriisikomisjon eesotsas asepresident Mike Pence'iga.

Pence püüdis ameeriklastele olukorda tutvustades jääda optimistlikuks, öeldes, et olukord ei ole võrreldav kriisi tippajaga riigi kirdeosas märtsis ja aprillis.

«Me oleme palju tugevamas positsioonis. Tõsiasi on see, et me pidurdasime levikut, me tasandasime kõverat,» ütles Pence.

Pence kutsus samas noori ameeriklasi järgima sotsiaalse distantseerimise reegleid, öeldes, et neil lasub eriline vastutus, aga jättis märkimata maskide kandmise vajaduse.

Asepresident kaitses hiljem president Donald Trumpi vastuolulist otsust lubada pandeemiale vaatamata uuesti korraldada presidendivalimiste rahvarohkeid valimiskampaaniaid. Pence'i sõnul on ameeriklastel õigus sõna- ja kogunemisvabadusele.