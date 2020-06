VIDEOINTERVJUUD ⟩ Mart Helme: tõenäoliselt on Martin järgmine esimees

Otsustasite erakonna esimeheks uuesti mitte kandideerida, kuid te ei kavatse kaduda poliitiliselt maastikult. Mis teie tulevikuplaanid on?

Tulevikuplaanid on kui kongress nii otsustab jätkata erakonna aseesimehena. Ja erakonna aseesimehena olla selles positsioonis, milles ma olen olnud tegelikult kogu aeg ehk suurel määral erakonna ideoloog. Ma arvan, et erakonna ideoloogina on mul veel väga palju anda erakonnale. Samas kuna läheneb ring valimisi: KOV, presidendi, Riigikogu valimised, siis on mõistlik lasta erakonna juhtkonnast esiplaanile inimesi, kelle administratiivne võimekus on suurem kui mul. Me teeme väga selgelt läbi mõeldud ja kalkuleeritud sammu, et erakond saavutaks järgmistel valimistel maksimaalselt edu.

Kas Martin Helme tuleb siis asemele?

Praegu kui volikogu nimekirja kinnitab, siis tema on esitatud minu teada ainsana erakonna esimehe kandidaadiks minu kõrval. Kuna mina ennast taandasin, siis tõenäoliselt, jah, on Martin järgmine esimees.

Ütlesite, et Isamaa tekitab kolitsioonipartnerina närvilisust, miks?

Sellepärast, et kui me vaatame kuidas käitub Viktoria Ladõnskaja. Ta hääletab tihtipeale valitsuse eelnõudele vastu. Kuidas on seal sõna võtnud mõned teised rahvasaadikud nagu Siim Kiisler, Andres Metsoja ja veel mõned, kes on kriitilised olnud. Arvestades ka nii pikka aega kestnud erakonna toetuse langust avalike uuringute küsimustes on väga kardetav, et mõnedel inimestel ütlevad närvid üles ja kui konkurendid teevad väga häid pakkumisi, näiteks, et tulge ära ja teeme koalitsiooni, pakume teile niisugusi ja niisugusi kohti, siis mingid inimesed võivad lihtsalt ära pudeneda.

Kas sellised pakkumised on juba tulnud?

Seda peaks küsima nende inimeste käest. Ma ei tea. Aga igatahes mureks on minu arvates Seedril väga palju põhjust. Ja mitte ainult Seedril, vaid meil koalitsioonil tervikuna.

Et võib olla lähitulevikus me näeme kuidas koalitsioon laguneb?

Ma ei ütleks. Isamaa juhid ilmselgelt ei soovi koalitsiooni lagunemist. Küll aga ühel hetkel võib olla olukord, kus me kaotame nii palju hääli, et meil tekib väga suuri raskusi valitsuste otsuste kehtima panemisega riigikogus. See on see mure koht.

EKRE fraktsiooni liige Jaak Madison kinnitas intervjuus, et ei plaani kandideerida erakonna esimeheks.

Mida te arvate sellest, et Mart Helme enam ei kandideeri erakonna esimeheks?

Austust vääriv ja julge samm. Seda iga keskmine poliitik ei suuda teha. Tipus olles tabada õiget momenti ja anda teatepulk edasi järgmistele noorematele, seetõttu müts maha ja sügav lugupidamine.

Kas te ise soovite kandideerida?