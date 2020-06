VIDEO ⟩ Martin Helme: nüüd kui Mart ei kandideeri, siis ma ennast ei taanda

Kas te plaanite kandideerida erakonna esimeheks?

Mind on juba üles seatud erakonna esimeheks ringkondades. See ei ole küll esmakordne. Seda on juhtunud ka varasematel aastatel, et erinevad ringkonnad seavad üles. Ma olen alati ennast ise taandanud põhjusel, et ma ei ole soovinud kandideerida Mardi vastu. Aga nüüd, kui Mart ei kandideeri, siis ma ennast ei taanda. Olen kongressil esimehe kandidaadina üleval sel aastal.

Kas selline otsus võib olla seotud sellega, et järgmise presidendina näete Mart Helmet?

Presidendi kandidaadi me peame kokku leppima kahtlemata koalitsiooni sees. Ja neid mõtteid on vahetatud juba erakonna juhtide tasandil sellel aastal paaril korral. Meie esmane soov on kõigepealt omavahel kokku leppida missugune see järgmine president olema peab ehk mida me ootame järgmisest presidendist: kuidas ta käitub, mis on tema stiil, mida me temast ootame ja siis me saame hakata ka inimest sinna sellele ootusele juurde otsima. Kokkuvõttes taandub alati kõik persoonile. Aga ma arvan, et kui Mart ei ole enam erakonna esimees, siis mõnes mõttes tema mänguruum avardub.

Miks te soovite, et praegune president tagasi astuks?

Minu silmis praegune president alates praktiliselt oma kogu ameti algusest, on pidevalt rikkunud oma ametivannet, pidevalt rikkunud põhiseadust sekkudes päevapoliitikasse, kasutades põhiseaduses väga kitsalt talle antud veto õigust ära poliitiliste põhjustega, mida tal ei ole. Alustame sellest, et ta on võtnud suuremat palka kusagilt mujalt kui Eesti maksumaksjalt selle töö eest. Kõik, mida ta on teinud, on ta teinud halvasti ja valesti ja seal juures veel minu arvatest ka pidevalt seadust rikkudes.

Kas see on pigem poliitiline retoorika?

Probleem selles ongi, et president ei peaks tegelema päevapoliitikaga ja see president on tegelnud esimesest päevast saadik päevapoliitikaga. See tähendab, et ta on ennast ise diskvalifitseerinud presidendina.

Aga kuidas on see võimalik, et president tagasi astuks?

Meil on olemas mehhanismid. See nõuaks väga suurt riigikogu häälte enamust, mida loomulikult praegu ei ole. Ma ikkagi väga selgelt oma sõnumiga soovin tähelepanu juhtida sellele, et meil on presidendi ametis inimene, kes tegelikult ei täida oma ametivannet ja ei järgi seaduseid.

Ja see on see, mida talle ette heidate?