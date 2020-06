Politsei otsib Lasnamäel kadunud 74-aastast Estat

Laupäeva pärastlõunal sai häirekeskus teate, et Lasnamäel lahkus hommikul oma kodust mäluprobleemidega naine. Seniajani ei ole ta koju naasnud ning on alust arvata, et ta ei pruugi omal käel koduteed leida. Oma mobiiltelefoni jättis naine koju. Teadaolevalt võib naisel seljas olla hele pluus ja seelik. Jalas kannab ta arvatavalt botaseid.