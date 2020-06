Kuressaare haigla lükkab ümber Dontšenko väited kehvast koroonakriisi haldamisest

Dontšeko sõnul ei olnud Kuressaare Haiglas võimalik infektsioonikontrolli teha, kuniks selleks pädev inimene Põhja-Eesti regionaalhaiglast kohale tuli: «Seal oli hästi palju haigeid ja võib oletada, et ka vigu tehti suuremal hulgal,» ütles ta.

Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli sõnul on haiglas olemas tegev infektsioonikontrolli spetsialist. «Tegelikkuses on teema eest vastutanud aastaid spetsiaalne kollektiivne komisjon, lisaks on meil tegev infektsioonikontrolli spetsialist, kelle panus märtsi keskpaigast kuni märtsi lõpuni, mil Ta haigestus (ja mitte COVID-sse) oli hindamatu ja imetlusväärne,» kirjutas Kõlli sotsiaalmeedias.