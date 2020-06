Läänemets: ühiskonda lõhkuv EKRE süüdistab SDE-d eestluse hävitamises

«Tulla kahtluse alla seadma sotsiaaldemokraatlikku erakonda, parteid kes 1917. aastal aitas luua Eesti rahvusväeosasid, seisis maapäevas ja Asutavas Kogus demokraatliku ja iseseisva Eesti Vabariigi loomise eest, kelle eestvedamisel parandati Eesti tööinimeste heaolu, kelle liikmed aitasid okupatsiooniajal hoida alal Eesti riiklust eksiilis ning kes aktiivselt osalesid Eesti iseseisvuse taastamisel ja uue põhiseaduse koostamisel ning kelle eestvedamisel on tänasel iseseisvusperioodil kindlustatud laste ja perede ning eakate heaolu ning kes on seistud Eesti positsiooni eest Euroopas ja maailmas, on mõttetu tülinorimine,» kirjutab Läänemets sotsiaalmeedias.