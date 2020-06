Tallinnas Koidu tänaval lõppes remont

Koidu tänava rekonstrueerimiseks allkirjastas keskkonna- ja kommunaalamet Tallinna-poolse tellijana lepingu 26. septembril 2019. Ehitaja oli YIT Eesti AS, kes alustas tööd 26. oktoobril. Ehituse lepinguline maksumus oli veidi üle kahe miljoni euro, kaasfinantseerijana kattis umbes kümnendiku sellest AS Tallinna Vesi.

«Koidu tänava rekonstrueeritud osa on väga oluline ennekõike Kassisaba asumi elanikele, kellele see on kodutänav koos selle ümber toimuva aktiivse kogukondliku eluga. Just selle toetamiseks, kogukonna toimimise väärtustamiseks on Koidu tänaval nüüd kehtestatud sõidukite piirkiiruseks 30 km/h,» selgitab Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.