Ühendkuningriik võib sulgeda viirusekartuses Leicesteri linna

«Leicesterile saadetakse tuge ning tegelikult on tervishoiuminister (Matt Hancock) olnud nädalavahetusel paljudega meist ühenduses, selgitades mõningaid meetmeid nagu testimise toetamine ning vajaminevad vahendid kohalikule võimule,» ütles Patel BBC-le.

Ajaleht Sunday Times kirjutas, et valitsus on Leicesteri jaoks taaskehtestamas rangeid sulgemismeetmeid «mõne lähema päeva jooksul». Pärast 16. juunit on seal paari nädalaga teatatud 658 uuest nakkusjuhtumist.

Kasv on seotud värskete puhangutega toidutootmisettevõtetes ning suurte rahvakogunemistega.

Patel lisas, et viimastel nädalatel on viirusepuhangu ägenemine toimunud üle kogu maa, eriti aga viimase kolme või nelja nädala jooksul.

«Kohalike puhangute puhul on õige kasutada kohalikke meetmeid nagu viirusekontroll, suhtlusvahemaa, sõeluuringud ja teised abinõud,» ütles minister.

Leicesteri puudutav uudis satub Ühendkuningriigi jaoks halvale ajale.

Alates 4. juulist on peaminister Boris Johnsoni valitsus tahtnud viirusevastaseid sulgemismeetmeid leevendada – seda vaatamata prognoosidele, et tulla võib haigestumiste teine laine. Nii on üle Inglismaa kavas avada 4. juulil pubid, restoranid ja juuksurisalongid.

Mõne viimase päeva jooksul on Suurbritannias näha olnud kümneid tuhandeid inimesi, kes ei hooli suhtlusvahemaast – nad tõttavad pilgeni täis randadesse ja peavad tänavapidusid; nende hulka kuuluvad ka Liverpooli fännid, kes tähistasid hulgakesi koos Premier League'i võitu.

Patel on mures: «Ma arvan, et miski pole meie maale ja majandusele laastavam kui teine laine.»

Juhtivad terviseeeksperdid on näinud teise laine «tõelist riski» eeloleval talvel.