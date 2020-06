Teetööd muudavad esmaspäevast tavapärast liikluskorraldust

Järva maakonnas Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteel Ahula–Allikjärve teelõigul (km 110–120) tehakse teekatte remonttöid ajavahemikus kell 8–22. Lõiguti on üks sõidusuund suletud ja kehtestatakse kiiruspiirang 70 km/h.

Viljandi maakonnas Valga–Uulu maanteel Karksi-Nuias (km 58–59) suletakse teelõik liiklusele seoses maantee rekonstrueerimisega. Sõiduautodele ja bussidele on ümbersõit tähistatud Karksi-Nuia tänavate kaudu, veoautode ümbersõit on marsruudil Abja-Paluoja–Sultsi–Karksi– Ainja. Tööd kestavad 9. septembrini.

Põlva maakonnas Võru–Räpina maanteel Pahtpääl (km 33–34) suletakse teelõik liiklusele seoses truupide ehitusega. Ümbersõit on korraldatud Vinso–Karisilla–Võõpsu–Räpina kaudu. Kohalikele elanikele on teelõigule ligipääs tagatud. Ühistranspordile on tähistatud kohapealne ümbersõit vallateede kaudu. Tööd kestavad 4. juulini.