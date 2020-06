Saksamaal Baieris pakutakse koroonaviiruse testimist kõigile

Liidumaa tervishoiuminister Melanie Huml ütles, et «koroonatestirünnak» aitab baierlastel saada selguse, kas nad on nakatunud.

Baieri on Saksamaa suurima pindalaga liidumaa ning seal elab 13 miljonit inimest. Nii nakatumiste suhtarvu kui ka absoluutarvu järgi on Baieri Saksamaal esikohal.

Pühapäeval teatas Saksamaa haiguskontrollikeskus Robert Kochi Instituut, et Baieris on olnud 48 294 koroonaviiruse haigusjuhtumit, mis moodustab silmapaistva osa kõigist Saksamaal kinnitatud juhtumitest, mida on 193 499. COVID-19 surmasid on Baieris olnud 2592 ja Saksamaal kokku 8957.

Senini on testimine olnud keskendunud inimestele, kel on kas sümptomid või on olnud võimalik kokkupuude haigusekandjaga. Samuti on luubi all olnud elukutsed, mille puhul kokkupuude viirusega on tõenäolisem.