MTA hakkas näitama maksukäitumise hinnanguid

Maksukäitumise hinnanguid näevad enda kohta äriühingud ja käibemaksukohusluslastest FIE-d. Teenuses antakse puuduste parandamiseks ka konkreetsed juhtnöörid. Hinnangutele on ligipääs vaid ettevõtte seaduslikel esindajatel, kellel on soovi korral võimalus anda luba nende nägemiseks ka raamatupidajale, teatas MTA.

Lisaks koondab teenus ühte keskkonda avalikud andmed, mille kogumiseks peab praegu tegema mitu päringut MTA infosüsteemidesse – näiteks aadress, tasutud riiklikud maksud, töötajate arv, võlad, erinevad load. Need andmed on nähtavad kõigile.

«Nähes end MTA silmade läbi – kas maksukohustused on täidetud tähtaegselt ning kas esitatud andmetes esineb ebakõlasid – on võimalik vajakajäämised parandada. Nõnda saab ettevõtja ennetada maksukontrolli sattumist ja hoida kokku oma väärtuslikku aega. Ja samas tuleb arvestada, et kui hinnangute põhjal on pikalt olulisi puudusi, on oodata meie kontaktivõttu,» märkis ta.