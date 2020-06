Politsei alustas Estonia teatris toimunu uurimiseks menetlust

«Täname kõiki, kes on juba antud juhtumi puhul politsei poole pöördunud ja palume neil, kellel on infot võimalike ahistamisjuhtumite kohta, esimesel võimalusel politsei poole pöörduda,» lausus Mirošnitšenko. Vajalikud kontaktandmed on politsei ajakirjaniku kaudu edastanud.

Eelmise nädala neljapäeval rääkis Mirošnitšenko, et artikli ilmumise hetkeks ei olnud keegi sellesisulise infoga politsei poole pöördunud. «Mõistame, et emotsionaalselt on tegemist väga keeruliste üleelamistega, ent julgustame kõiki, kes tunnevad, et neid on vääriti koheldud, politseisse pöörduma,» lisas ta.



«Teinekord kardavad naised sarnaste juhtumite puhul politseisse pöörduda, sest arvavad, et nende nimed tulevad kuidagi avalikuks. Meie poole pöördujaid politsei ei avalikusta. Tahame naisi, kes räägivad avaldatud artiklis oma kogemusest väidetava seksuaalse ahistamisega töökohas, aidata,» selgitas Mirošnitšenko möödunud nädalal. «Palume kõigil artiklis kirjeldatud episoodides osalenutel ja tunnistajatel pöörduda esimesel võimalusel politsei poole.»



Eesti Ekspress kirjutas 22. juunil, et rahvusooperi Estonia direktor Aivar Mäe on alandanud ja ahistanud aastaid naiskolleege. Esialgu eitas Mäe süüdistusi ja nimetas neid pahatahtlikeks. Hiljem esitas Mäe avaliku vabanduse.