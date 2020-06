Kange alkoholi müük suurenes kriisi ajal tuhat korda

Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuhi Triin Kutbergi sõnul on Eesti alkoholitootjad kriisi ajal uue olukorraga hästi kohanenud. «Kui vaatame, mis toimus märtsis ja aprillis, siis hetkega oli desovahendite põud, mistõttu suurenes tuhat korda 60-80 protsendilise viina müük, et desinfitseerida pindu ning käsi,» selgitas Kutberg.

Ta lisas, et kui näiteks varem ei oldud 80 protsendilist viina toodetud, siis nüüd oli see võimalus ja nõudlus olemas. Hakati mõtlema ka selle peale, et kuidas toodet veelgi kättesaadavamaks teha. Näiteks, pooleliitrisest kange alkoholi pudelist sai saja milliliitrine pudel, mida oleks mugav kätel kasutada.

«Vaadates alkoholiturgu üleüldiselt, siis eelmise suve aktsiisilangetus ja kindlasti ka suletud lõunapiir kriisi ajal on põhjustanud selle, et pühade oste tehakse suures osas jälle koduturult. Kui on jõulud ja aastavahetus, ostetakse alkoholi suures osas ikkagi Eestist ja jaanipäeval samamoodi. Võime öelda, et me ei tarbi enam nii palju Läti alkoholi, vaid tarbimine on liikunud meie koduturule,» ütles Kutberg.

Ta selgitas, et 2018. aastal toodi Eestisse 3,3 miljonit liitrit kanget alkoholi, moodustades 25-30 protsenti turust. «Kui vaatame selle aasta algust, siis piirimüügid on oluliselt vähenenud. Aktsiisilangetus ja ka koroonakriis on Läti piiri kaubandusele andnud olulise hoobi ja kui me mõõdame kange alkoholi müüke Läti piiripoodidele, siis esimese viie kuuga vähenes see 65 protsenti,» tõdes Kutberg. Tema sõnul mängib siin olulist rolli ka see, et Lätti füüsiliselt ei pääsetud.