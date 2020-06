Veidemann: ajakirjanikel jääb puudu kultuurharidusest

Riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Isamaa) esitas ERR-ile küsimuse, mida saaks teha eetikaalase kriitika vähendamiseks. Kui Roose tõdes, et hetkel ei ole pakkuda paremat mehhanismi kui eetikanõunik ja pressisektor, siis Veidemann tõi probleemi laiemale tasandile.

Teenekas kirjandusteadlane selgitas lühiusutluses Postimehele oma mõtted lahti.

Rääkisite komisjonis, et ajakirjandus- ja meediaharidusel laiemalt on kas propagandistlik või turunduse suund. Mida selle all silmas pidasite?

See ei ole ainuüksi minu tähelepanek. Mina vahendasin seda, mis on üldisest mõttevahetusest juba minuni jõudnud. Mina pean silmas seda, et nii nagu Juhan Peegel omal ajal õpetas, siis ajakirjandushariduses peab olema tehniliste oskuste kõrval esiplaanil ka laiem kultuurharidus. See, mida nad omandavad ülikoolis, on viimastel kümnenditel kaldunud rohkem turundusliku ja suhtekorraldusliku suuna poole – seal on ju lausa omaette võimalus spetsialiseeruda.

Ajakirjandust käsitlen ma kultuurharidusena. See on muidugi üks vanamoodne lähenemine, aga sellega ma jagan oma õpetaja ja väga suure eeskuju Juhan Peegli seisukohta. See on üldine kultuuriline foon ning kultuurharidus ja -teadmised, mis ühtlasi põhjendavad eetilist raamistikku, mida ajakirjanik oma kutsetöös ja kutsumuses pidevalt silmas peab pidama. See liigitub sinna samamoodi üldise kultuurharidusega.

Seega rõhk oli pigem ajakirjanduseetikal, mitte poliitilisel kallutatusel?

Jah, jah, jah.

Kas ajakirjandusharidusega seotud tulemused ja probleemipüstitused puudutavad meediat laiemalt või ainult ERRi?

Need puudutavad meediat laiemalt. Sest et ERRis annab töötaja juba töölepingu sõlmimisel allkirja, et ta lähtub heast ajakirjandustavast, mis on üks dokument rahvusringhäälingu seaduse kõrval. Seal on kõik komponendid olemas, mida järgida tuleb.

Ehk eetikaga olete ERRis kokkuvõttes pigem rahul?

Jah, kokkuvõttes ma olen rahul. Aga loomulikult on sealgi aeg-ajalt ette tulnud eksimisi hea tava vastu. Selleks on ringhäälingunõukogul eetikanõunik, kes seda jälgib ning vahendab konflikte ja eksimusi ringhäälingunõukogule ja kes ühtlasi suhtleb toimetuste juhtidega, kui niisugused asjad on juhtunud.

Teie sõnad komisjonis olid: «Kui vaadata õppekavasid, siis sealt puuduvad aspektid, mis annaksid uuele ajakirjanike põlvkonnale laiemalt inimese ja ühiskonna käsitluse.» Milliseid õppekavu või distsipliine te silmas peate?

Eesti kultuuri lugu. Meil ei ole siiani kompaktselt kokku pandud Eesti ajakirjanduse ajalugu. Jah, need on olemas jupiti, tükiti ja artikliti. Selliselt on nad saadaval. Näiteks Jaan Tõnissoni kaheköiteline suur elulugu on meil olemas. Aga on väga palju silmapaistvaid ajakirjanikke meie ajakirjandusajaloost, kes vääriksid ka omaette monograafiat.