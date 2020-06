VIDEO ⟩ Jaak Madison Isamaast: Lõpuks nad ikka ärkavad zombidena hauast üles

Kelles näete endale suurimat konkurenti. Näiteks kas Kert Kingo võiks teile kandadele astuda?

Ma ei ole kindel, kui nõrgad minu kannad on. Kui keegi suudab rohkem toetust pälvida, siis järelikult on tehtud tublisti tööd või kõvasti siseringkondi ja inimesi läbi helistatud ja küsitud endale toetushääli. Mina ise ei näe põhjust hakata inimesi pommitama kõnedega, et nüüd kindlasti helista minu poolt. Kohti on kolm ja Mart Helme kindlasti jätkab aseesimehena ja ma arvan, et Henn Põlluaas ja mina oleme need teised suure tõenäosusega.

Peale riigikogu valimisi ütlesite, et teid huvitab ministrikoht, on see jätkuvalt teie soov?

Ma olen seda öelnud peale riigikogu valimisi tõesti, et kõige rohkem on võimalik ellu viia otsuseid vabariigi valitsuses, mitte olles lihtne riigikogu liige või veel vähem Euroopa Parlamendi liige, see on poliitiline reaalsus, aga kuna valik oli selline, siis mina sellest ei heitu.

Kui Martin Helme kutsuks teid ministriks, siis teid huvitaks see rohkem kui europarlamendi töö?

Kõik on läbirääkimiste küsimus, sõltub ajast, kohast, võimalustest ja üleüldisest poliitilisest kliimast.

Ma olen ka üleüldiselt mõelnud, kas tasub jätkata. Vahel on see, et tee aasta või kaks pausi.

Ei ole ju saladus, et teid saadeti Brüsselisse, kuna astusite Helmedele kandadele, olite liiga isepäine. Kas see samm oli meeltmööda eelkõige Mart Helmele?

Ei ole saladus, et ma hindan Mart Helme tööd, kuid samas ma hindan Martin Helme visiooni erakonna tuleviku kasuks. Seetõttu ma olen ka öelnud, et ma kandideerin erakonna aseesimeheks siis kui erakonna esimeheks kandideerib Martin Helme.

Te ei oleks aseesimeheks kandideerinud, kui Mart Helme oleks jätkanud esimehena?

Martin Helme tuleb oma meeskonnaga, kas teist saab selle meeskonna liige?

Eks seda peab küsima Martini käest. Minul on Martin Helmega täiesti normaalne ja hea läbisaamine. Meil on kongressile antud see pädevus valida aseesimehed, kellega siis esimees peaks koostööd tegema ja otsuseid läbi kaaluma.

Me räägime visioonist peaministripartei aastaks 2023. Kuidas seda saavutada. Kindlasti nad võiksid tulla ettevõtjate poole pealt, kes on siiamaani Reformierakonna lummuses.

Te ütlesite, et teile meeldib Martin Helme visioon EKRE tulevikust, mil moel see erineb Mart Helme omast?