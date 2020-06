GALERII JA VIDEO ⟩ Kopterikiirabi tegi enne käivitamist viimase treeninglennu

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) lennusalga juht Rain Jõeveer selgitab, et lennusalga jaoks on treeninglennud hea õppekoht. «Meie jaoks on oluline tagada nii kannatanute kui ka sündmuskohal viibivate kolleegide ning koostööpartnerite ohutus. Soovime, et kannatanu jõuaks võimalikult kiiresti ja turvaliselt vajaliku abini, olenemata sellest, kus õnnetus juhtus,» märgib PPA lennusalga juht Rain Jõeveer.