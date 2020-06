GALERII JA VIDEO ⟩ Eestis elavad Valgevene kodanikud avaldasid saatkonna ees meelt

«Valimiste eel on Valgevenes aset leidnud seadusevastasus ja hirmutamine, mis põhjustavad pahameelt ja viha. Me hoolime Valgevene tulevikust ja seisame solidaarsena kõigi Valgevene poliitvangide, aktivistide ja Lukašenka režiimi oponentidega ning nendega, kes seisavad 9. augustil hääletamise ajal õiglase häältelugemise eest,» rõhutasid piketi korraldajad.

Piketi eesmärk on koondada Eesti valgevenelased, juhtida Eesti meedia tähelepanu Valgevene poliitiliste repressioonidele, juhtida Valgevene suursaadiku tähelepanu Eesti valgevenelaste arvamusele ja väljendada solidaarsust õiglaste valimiste osas kõigi kodanikega maailmas, kelle jaoks on tähtis olukord Valgevenes.

«Niikaua kui me oleme nähtamatud, oleme haavatavad. Ainult koos me võidame. Igaüks, kes on huvitatud, on oodatud piketile ja laialdane meediakajastus on soovitav,» märgivad korraldajad.