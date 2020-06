Kanal 2 esitas heategevussaadet vedanud Kristi Loigo kohta kuriteoteate

19. juunil kommenteeris Loigo Postimehele , et kuuleb kahtlusest esimest korda ning «Kodutunde» suunal on esitatud alusetud väited ja etteheited.

Kristi Loigo: kinnitan omalt poolt, et kõik «Kodutunde» annetusrahad on kasutatud sihtotstarbeliselt

Esiteks, vastab tõele, et Kanal 2 seiskas «Kodutunde» edasise tootmise, ootamatult ja põhjendatamatult! Väites, justkui oleks «Kodutunde» koostööpartnerite poolt saabunud kaebused. «Kodutunne» pole sellest teadlik olnud. Vastasel juhul oleksime reageerinud koheselt ning edastanud kõik vajalikud dokumendid.

Teiseks, vastab samuti tõele, et Kanal 2 on soovinud «Kodutunde» annetusrahade kasutamise osas aruandlust. Oleme edastanud kanalile sellekohase kulutabeli, mida Kanal 2 on palunud täpsustada algdokumentidega. Olen pöördunud oma raamatupidaja poole, kes vastavad kuludokumendid koondaks, et saaksin need Kanal 2-le ka edastada. Paraku ei pidanud Kanal 2 vajalikuks meie poolt koondatavate ja edastatavate algdokumentide äraootamist ega nendega sisulist tutvumist, vaid selle asemel on avaldatud «Kodutunde» ja saate produtsendi mainet oluliselt kahjustavaid ja alusetuid etteheited.

Kinnitan omalt poolt, et kõik «Kodutunde» annetusrahad on kasutatud sihtotstarbeliselt ning olen valmis sellekohase dokumentatsiooni esitama nii kanalile kui ka vajadusel õiguskaitseorganitele. Senise koostööpartneri poolt õhku paisatud etteheited on ennatlikud, alusetud ning põhjendamatud. Samuti jääb nende eesmärk arusaamatuks.