«Selle viiruse allika teadmine on väga, väga tähtis,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus virtuaalsel pressikonverentsil ja lisas: «Me saadame meeskonna järgmisel nädalal Hiinasse, et selles osas ettevalmistusi teha ja me loodame, et see viib arusaamani, kuidas viirus alguse sai.»