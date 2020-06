FOTOD ⟩ Männiku teel sõideti parkivale autole otsa, juht põgenes

Pealtnägija sõnul põgenes õnnetuses osalenud Volkswageni juht metsa. «Nägime, et politsei on kohal ja päästjad ka. Viimased ütlesid, et Volkswageni juht põgenes kuhugi metsa ning seetõttu saadeti ka vaatajad laiali, et siis politseinikud koos koertega saaksid tulla,» kommenteeris ta. Seejärel otsustas ka tema Volkswageni juhti otsima minna. «Me läksime karjääri juurde, kus oli valvur. Tema käest küsides saime teada, et Volkswageni juht kiirustas ning ei suutnud autot juhtida,» kirjeldas sündmuskohal viibinud mees.