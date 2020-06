Helme: relvaloa kord on Eestis piisavalt range. Kättesaadavamaks peab muutuma terviseinfo

Helme tõi vastuses välja, et politsei- ja piirivalveamet (PPA) kontrollib relvaloa taotlejat vastavalt relvaseaduses esitatud nõuetele. Taotleja peab sooritama relvaeksami ning olema läbinud esmaabikoolituse, lisaks peab taotleja läbima tervisekontrolli. Tema väitel on siseministeerium hinnanud pidevalt relvareeglite aja- ja asjakohasust ning relvaloa taotlemise protsessis ei ole seadusandluses olulisi vajakajäämisi.

Teatava murekohana on esile kerkinud terviseinfo kättesaadavus. «19. juunil 2020 kohtuti Siseministeeriumi ettepanekul sotsiaalministeeriumi, Eesti Perearstide Seltsi ning Eesti Psühhiaatrite Seltsi esindajatega, et arutada võimalusi tõhustada relvaloa taotlejate osas tehtavat kontrolli. Kohtumisel nenditi ühiselt, et täiendada tuleb tervise infosüsteemi, et selles kajastuv relvaloa omaniku kohta käiv oluline terviseinfo oleks nähtav kõigile arstidele, kes tegelevad kehtivat relvaluba omava inimesega,» lausus Helme.