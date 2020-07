FOTO: Shutterstock

„Kodune kupumassaaž on imeline, olen sellest ja saadud tulemustest sõltuvuses!“ õhkas üks minu sõbrannadest. Ka mina olen korduvalt kuulnud ja lugenud tunnustatud kupumassaažist, kuid pole seda ise kunagi proovinud. Nüüd otsustasin sellele võimaluse anda.

Kupumassaaž on massaažiliik, mille tegemisel kasutatakse käepäraseid kokku pigistatavaid silikoonist massaažikuppe. Kehakupp imeb endasse hulgaliselt kudesid nii vertikaal- kui horisontaalsuunas, mille tulemusel kiireneb lümfi- ja vereringe, väheneb tselluliit ja venitusarmid. Üleüldiselt öeldes muutub väiksemaks ka ümbermõõt reiel, kõhul või puusadel. Näokuppu ja silmakuppu kasutatakse aga kortsude silumisel ja näole sära andmisel.

Olgem ausad, sellised lubadused panevad pea iga naise kõrvu kikitama – on ju enamik meist hädas tselluliidi ja kortsukestega näol. Teisalt on olemas rohkelt tooteid, mis lubavad sarnaseid tulemusi. Kurb tõde on, et enamik neist ei tööta nii hästi nagu lubatakse. Minu jaoks annab aga kindlust see, et kehakupp on valitud Anne ja Stiili ilulemmikuks. Püüan alati eelistada tooteid, mis on saanud selliseid lemmikutiitleid – senise kogemuse põhjal toimivad just need tooted kõige paremini!

Kuputa teleka vaatamise või raamatu lugemise ajal

Kuppude kasutamine nõuab pühendumust, just esilagu. Kehakuppu tuleb kasutada kolme kuni viie nädala jooksul viis-kuus korda nädalas. Korraga peab üht piirkonda masseerima umbes seitse kuni kümme minutit. Kas seda on palju või vähe? Mina arvan, et see on väga normaalne aeg, kui mõelda tõigale, et selle ajaga tõesti saavutatakse tulemusi. Eks naised on üsna järjekindlad, kui nad tahavad midagi saada.

Enne esimest kuputamist olin veidi ebakindel. Keerutasin kuppu sõrmede vahel ja mõtisklesin, kuidas see protseduur täpselt toimib. Kuigi pakendil on juhend kirjas, otsustasin YouTube’ist näidisvideoid vaadata. Määrisin keha rohke õliga kokku (kasutasin kvaliteetset eestimaist MÖKi magusmandliõli, hiljem MÖKi argaaniaõli) ning hakkasin kuppu mööda keha libistama. Õige pea sain aru, et kuppu ei maksa liialt kokku suruda, sest siis tekib kõva vaakum ning nahk võib hellaks muutuda. Muide, hoiatati selle eest, et pärast esimest kasutuskorda võib siin-seal sinikaid olla… minul polnud mitte mingit probleemi! Aga eks ma kuulasin iseenda keha ning püüdsin mitte haiget teha.

Minu kõige probleemsemad kohad on reie siseküljed. Võin üsna palju trenni teha, kuid sellest piirkonnast on keeruline alla võtta või ümbermõõtu kaotada. Seega alustasin kuputamisega just reitelt. Lisaks kuputasin kõhtu ning tuharaid. Kõike seda teleka vaatamise ajal… nii ei kulutanudki ma spetsiaalselt aega kupumassaažile! Iseenesest on võimalik ka raamatut lugeda, aga siis tuleb olla ettevaatlik, et seda õliga kokku ei määriks.

Olen varasemalt käinud LPG massaažis ning kuppude toimet ongi võrreldud LPG-ga. Paraku on pikemaajaline LPG-s käimine üsna kulukas – näiteks üks LPG protseduur maksab sama palju kui kehakupp. Kuppu saab aga kasutada vähemalt aasta. Niisiis on see vägagi taskukohane ja mugav variant.

Aga tulemused?

www.kupud.ee kodulehelt paljude teiste Eesti naiste kasutajate kogemusi ja enne-pärast pilte vaadates, lubab kupumassaaž 2-4 nädalaga vähendada tselluliiti, venitusarme ja ümbermõõtu 2-5 cm. Parimad tulemused on kõhult lausa 6-7cm kuu ajaga!

Esimesel nädalal polnud tulemusi pea üldse märgata. Olen selline inimene, kes igatseb kiiresti muutusi näha – olin juba meelt heitmas, kuid sõbranna süstis minusse positiivsust. Tema hakkas esimesi tulemusi nägema pärast kolme nädalat. Nii ma otsustasingi kupumassaažiga jätkata.

Umbes kaks nädalat pärast esimest kuputamist seisin magamistoas ja vaatasin oma peegelpilti rahuloleva ilmega. On see mu soovmõtlemine või tõepoolest on tuharatel nahk siledamaks ja pringimaks muutunud? On asi hoopis selles, et keha on päevitunud? Mida aeg edasi, seda paremaks läksid tulemused – isegi reitelt on paar sentimeetrit kadunud ning jalad näevad ilusamad välja! Küll on nüüd hea rannas ringi patseerida!

Olen kupumassaaži osas nii entusiastlikuks muutunud, et mul on pikemaajalised plaanid. Kui viis nädalat kuputamist saab täis ning pean vaid korra nädalas tulemust kindlustama, võtan ette nii puusad kui ka käsivarred. Suve teiseks pooleks saab täiuslikku rannavormi, selles olen ma veendunud!

Näokupp on kui kodune Facelifting

Näo ja silmade kuputamisele kulus päevas umbes kümme minutit. Kasutuse teeb eriti mugavaks see, et näokupule oli kaasa pandud skeem, mis juhendab, kuidas ja missuguses järjekorras erinevaid näopooli masseerida. Näo -ja silmakupp vähendavad ja ennetavad kortsukesi, vähendavad akne arme, puhastavad poore ja toniseerivad nahka.

Määrisin samamoodi näole ja dekolteele õli ning asusin kuputama! Et mu näonahk on säravam ja helgem, märkas õde juba poolteist nädalat hiljem. Kui avaldasin, et siinkohal on mulle abiks viimase aja trenditoode näokupp, lubas temagi seda järele proovida. Pole ime, et näo ja silmade ümbruse kuputamist nimetatakse koduseks Faceliftinguks.

Milline nendest kolmest kupust kujunes aga minu lemmikuks? Arvan, et see on kehakupp, mis on muide ka Kupud.ee kõige populaarsem toode. Kuigi sellega kuputamisele läks päevas kõige pikem aeg, andis see korralikke ja silmnähtavaid tulemusi väga soodsa hinna eest!

Kokkuvõtvalt pean siiski tunnistama, et esialgu olin kuputamise osas mõnevõrra skeptiline – kuigi olin sellest palju head kuulnud. Protseduur on kuidagi nii lihtsakoeline ja isegi mõnevõrra naljakas. Kas tõepoolest sellise väikese silikoonist asja vaakumisse tõmbamine peaks tselluliiti ja ümbermõõtu vähendama ning näole sära andma? Sain kinnituse, et tõepoolest – see aitab! Nüüd ma tõesti ei imesta, et kuppe kasutab aktiivselt enam kui 30 000 naist!

Rohkem infot, palju enne-pärast pilte ja tagasisidet leiab www.kupud.ee kodulehelt.