Valitsus pikendas lennupiirangut kõrge koroonariskiga riikidesse

«Viirus ei ole kuskile kadunud ning endiselt tuleb jälgida olukorda ka teistes riikides. Euroopas on kohti, kus nakatumiste arv on pigem tõusnud, mistõttu jätkame 18. mail jõustunud piiranguga,» lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas pressiteates.

«Euroopa Liit on hetkel koostamas kolmandate riikide nimekirja, kust on lubatud liitu sisenemine. Paraku pole nende riikide hulgas Ukraina, Valgvene ega Venemaa, kuna nendes riikides on endiselt viiruse levik murettekitav,» lisas Aas.